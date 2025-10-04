Stanisavljević i Mijić rastužili Lalatovića (video)

Novi Pazar sa 1:0 pobedio Mladost, Lučanci u sudijskoj nadoknadi promašili penal

Fudbaleri Novog Pazara pobedili su na svom terenu Mladost iz Lučana sa 1:0, u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Jedini gol na meču postigao je Stefan Stanisavljević u 44. minutu. Mladost je u trećem minutu nadoknade drugog poluvremena imala priliku da sa penala stigne do izjednačenja, ali je udarac Miloša Mijića odbranio golman domaćeg tima Miloje Preković. Novi Pazar zauzima četvrto mesto na tabeli Super lige Srbije sa 18 bodova, dok je tim Nenada Lalatovića na