Atletik Bilbao u finišu slomio Majorku! Rezervista "zapalio" San Mames

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Atletik Bilbao je u sedmom kolu španske La Lige na svom „San Mamesu“ upisao važnu pobedu protiv Majorke rezultatom 2:1.

Domaći fudbaleri poveli su rano, već u 9. minutu, kada je Injaki Vilijams hladnokrvno realizovao penal i doneo prednost svom timu. Gosti su uspeli da izjednače u 77. minutu, kada je Samu Kosta u pokušaju da centrira, nenamerno poslao loptu u malu mrežu i postavio rezultat od 1:1. Međutim, Bilbao nije dozvolio da bodovi odu, u 82. minutu, nakon odličnog prodora sa desne strane od strane Aresa, rezervista Rego je preciznim udarcem doneo konačnih 2:1 i veliku radost
