Ukrajina: Novi ruski napadi širom zemlje, Poljska podigla borbene avione iz bezbednosnih razloga

U najnovijim ruskim napadima širom zemlje petoro stradalo, a hiljade ostalo bez struje. Varšava podigla avione kako bi obezbedila poljski vazdušni prostor.

BBC News pre 53 minuta  |  Emili Atkinson -
Spasilačke ekipe raščišćavaju ruševine posle napada
MYKOLA TYS/EPA/Shutterstock

Najmanje pet ljudi je poginulo, a desetine hiljada ostalo bez struje u Ukrajini posle intenzivnih ruskih raketnih i bespilotnih napada u ranim satima 5. oktobra, izjavio je Vladimir Zelenski, predsednik te države.

U napadu na selo Lapajivka u zapadnom regionu Lavova stradala su četiri člana jedne porodice, a među njima i 15-godišnjakinja.

Dan ranije, desetine ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine.

Susedna država Poljska potvrdila je da je podigla borbene avione kako bi osigurala bezbednost sopstvenog vazdušnog prostora, a raspoređeni su i avioni savezničkog NATO saveza.

„Masovni“ napad na ukrajinske vojne i infrastrukturne ciljeve, uspešno je izveden, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Rusija je ispalila više od 50 raketa i oko 500 dronova, tvrdi Zelenski, dok ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo procenuje da je ukupan broj neprijateljskih bespilotnih letilica 549.

Oboreno je 478 raketa i dronova, dok šest nije stiglo do ciljeva, saopštile su ukrajinske vazduhoplovne snage.

Mete napada bili su i Černigov, Sumi, Harkov, Herson, Odesa i Kirovograd, izjavio je ukrajinski predsednik.

„Potrebna nam je veća zaštita i brža primena svih odbrambenih sporazuma, posebno o protivvazdušnoj odbrani, kako bismo ovaj vazdušni teror lišili svakog smisla.

„Jednostrano primirje na nebu je moguće i upravo to bi moglo da otvori put pravoj diplomatiji", poručio je.

Širom cele Ukrajine je na snazi bio crveni alarm na vazdušni napad posle upozorenja ukrajinskog vazduhoplovstva na ruske raketne i napade dronova.

Usled napada došlo je do obustave javnog prevoza i prekida snabdevanja električnom energijom u regionu Lavov.

Bio je to najveći napad na ovu oblast od kada je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine, izjavio je Maksim Kozicki, regionalni šef Lavova, dodajući da je u tom području identifikovano oko 163 drona i raketa.

Deo grada Lavova, 70 kilometara od Poljske, ostao je bez struje, rekao je Andrij Sadovij, gradonačenlnik.

Ruski napadi su usledili nekoliko dana pošto je Kit Kelog, američki specijalni izaslanik za Ukrajinu, izjavio za Foks njuz, da će SAD podržati Ukrajinu u pokretanju dubokih udara unutar ruskih teritorija.

Upitan da li Kijev može da izvede udare dugog dometa odgovorio je potvrdno.

„Koristite mogućnost da udarite duboko, ne postoje stvari kao što su utočišta“, poručio je Kelog.

Zapaljeni automobil
STATE EMERGENCY SERVICE/HANDOUT/EPA/Shutterstock
Mapa Ukrajine na kojoj su obeležene teritorije pod kontrolom Rusije
BBC

Najmanje 30 ljudi je povređeno u napadima ruskih dronova 4. oktobra na železničku stanicu na severoistoku Ukrajine, izjavio je predsednik Zelenski.

Obim razaranja i broj žrtava se utvrđuje, a prema informacijama Kancelarije državnog tužioca Ukrajine najmanje osmoro povređenih je hospitalizovano.

„Rusi nisu mogli da ne budu svesni da ciljaju civile i to je terorizam, koji svet nema pravo da ignoriše", napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks.

Moskva se povodom ovog napada još nije oglašavala.

U videu koji je Zelenski objavio vidi se vagon voza u plamenu.

Ukrajinski lider je pozvao Zapad na „akciju“.

„Rusija svakog dana oduzima ljudske živote. I samo snaga može da ih zaustavi.

„Čuli smo odlučne izjave iz Evrope i Amerike i krajnje je vreme da se sprovedu i pretvore u stvanost", poručio je Zelenski.

I Ukrajina je pojačala napade na ruske rafinerije nafte što je izazvalčo nestašicu benzina u pojedinim delovima Rusije.

Ruske jedinice protivvazdušne odbrane uništile su 32 ukrajinska drona u noći 4. na 5. oktobar, izvestila je državna novinska agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane.

Moskva je od početka invazije okupirala veći deo ukrajinskog istočnog regiona Donbas, među kojima su Lugansk i Donjeck.

Rusija trenutno kontroliše petinu ukrajinske teritorije, između ostalog i poluostrvo Krim, koje je anektirala 2014. godine.

(BBC News, 10.05.2025)

