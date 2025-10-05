Anđela i gastoz na svadbi u jeku priča o raskidu: Snimio je kraičkom kamere: A onda pao zagrljaj

Blic pre 6 sati
Anđela i gastoz na svadbi u jeku priča o raskidu: Snimio je kraičkom kamere: A onda pao zagrljaj

Dok svi bruje o raskidu Anđele i Gastoza, njih dvoje trenutno uživaju na jednoj svadbi.

Gastoz je na Instagramu podelio snimak kako se veseli uz muziku, a kraičkom kamere u jednom trenutku je snimio je Anđelu, koja mu je pravila društvo. Na kraju snimka zagrlio je svoju lepšu polovinu. Anđela Đuričić važila je za jednog od glavnih favorita u "Eliti 8", a u finalnoj večeri osvojila je drugo mesto i nagradu od 50.000 evra, što je opšte poznato.
