Jezivo ubistvo u boljevcima: Sin pronašao mrtvu majku u lokvi krvi: Potraga za osumnjičenim ocem u toku

Blic pre 3 sata
U porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci dogodilo se ubistvo, a sin je zatekao majku u lokvi krvi i prijavio policiji da sumnja na oca, koji je pobegao.

Na telefonski sistem MUP-a večeras je prijavljeno ubistvo u porodičnoj kući u beogradskom naselju Boljevci. Prema informacijama, D. Đ. je po dolasku kući zatekao majku u lokvi krvi, bez znakova života. On je odmah obavestio policiju i naveo da sumnja da je njegov otac počinio ubistvo, a zatim pobegao. Policija je ubrzo stigla na lice mesta i obezbedila prostor. U toku je uviđaj i intenzivna potraga za osumnjičenim. (Kurir)
Blic pre 2 sata
