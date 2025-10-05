Nova školska godina na fakultetima počinje za mesec dana: Evo šta sve studenti i budući brucoši moraju da znaju

Školska godina za studente i dalje traje, iako se polako i sigurno bliži kraju. Zbog protesta, studentskih blokada i štrajkova zaposlenih, do pre nekoliko meseci bilo je neizvesno da li će, i na koji način, studenti moći da završe studije, kao i šta će biti sa budućim brucošima. Uprkos tmurnim predviđanjima i nagađanjima, na fakultetima u Beogradu i Srbiji uveliko je počeo treći, septembarski upisni rok, a uporedo se održavaju i ispitni rokovi za studente kako bi se sve nadoknadilo.

Podsetimo, svi fakulteti i Univerziteti u Beogradu počeli su još u julu sa nadoknadom neodržane nastave tokom blokada i štrajkova. To je, kako smo ranije pisali, bilo neophodno kako bi se tekuća školska godina završila, zaposleni dobijali plate, a fakulteti dobili potrebne kvote za upis nove generacije studenata. Tekuća školska 2024/25. godina završava se 31. oktobra, a nova 2025/26. godina na Beogradskom univerzitetu počeće 1, odnosno 3. novembra. Ministar