Ovako futina nova devojka izgleda u bikiniju: Nadica ima zategnuto telo i ni grama celulita: Njeno izdanje u kupaćem izazvalo pravu buru

Blic pre 1 sat
Nova izabranica kompozitora Aleksandra Radulovića Fute, Nadica Mutavdžić, privukla je pažnju javnosti ne samo zbog veze sa poznatim muzičarem, već i zbog svog izgleda.

Futa i Nadica su u vezi preko godinu dana, a na fotografijama koje se mogu pronaći na njenim društvenim mrežama, Nadica pozira na jednoj od slika u bikiniju, naslonjena na stenama pored mora, dok je sunčevi zraci obasjavaju, a njeno zategnuto telo je bez ijedne mane. Njena koža blista, a mnogi u neverici komentarišu da nema ni traga celulitu, te je njen izgled u kupaćem izazvao pravu buru. Nadica i Futa bili su zajedno na rođendanu Željka Samardžića, odakle je
