Srbija odbacuje optužbe Vjose Osmani o ratnoj retorici: Oglasio se MSP Srbije: Još jedan pokušaj skretanja pažnje sa progona Srba na KiM

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije (MSP) saopštilo je večeras da sa dubokom zabrinutošću konstatuje da optužbe predsednice privremenih institucija u Prištini Vjose Osmani na mreži X na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavljaju još jedan u nizu njenih pokušaja da preusmeri pažnju međunarodne javnosti sa sistematskog progona Srba na Kosovu i Metohiji, krvoprolića i etničkog čišćenja koje traje decenijama.

''Ovakav pristup nije ništa drugo do očigledan pokušaj da se prikrije neuspeh politike režima u Prištini na međunarodnoj sceni, gde sve više država i institucija preispituje jednostrane mere, uključujući zabranu upotrebe srpskog jezika u okviru očiglednog aparthejda, napade na srpske opštine i kršenje odredaba Briselskog sporazuma'', navodi se u reagovanju srpskog ministarstva na tvrdnje Osmanijeve na mreži X da predsednik Srbije navodno, kako je navela, ''poziva