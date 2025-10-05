Srbija odbacuje optužbe Vjose Osmani o ratnoj retorici: Oglasio se MSP Srbije: Još jedan pokušaj skretanja pažnje sa progona Srba na KiM

Blic pre 7 sati
Srbija odbacuje optužbe Vjose Osmani o ratnoj retorici: Oglasio se MSP Srbije: Još jedan pokušaj skretanja pažnje sa progona…

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije (MSP) saopštilo je večeras da sa dubokom zabrinutošću konstatuje da optužbe predsednice privremenih institucija u Prištini Vjose Osmani na mreži X na račun predsednika Srbije Aleksandra Vučića predstavljaju još jedan u nizu njenih pokušaja da preusmeri pažnju međunarodne javnosti sa sistematskog progona Srba na Kosovu i Metohiji, krvoprolića i etničkog čišćenja koje traje decenijama.

''Ovakav pristup nije ništa drugo do očigledan pokušaj da se prikrije neuspeh politike režima u Prištini na međunarodnoj sceni, gde sve više država i institucija preispituje jednostrane mere, uključujući zabranu upotrebe srpskog jezika u okviru očiglednog aparthejda, napade na srpske opštine i kršenje odredaba Briselskog sporazuma'', navodi se u reagovanju srpskog ministarstva na tvrdnje Osmanijeve na mreži X da predsednik Srbije navodno, kako je navela, ''poziva
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Đurićevo ministarstvo povodom izjave predsednice Kosova:“Gospođa Osmani koristi militantni jezik“

Đurićevo ministarstvo povodom izjave predsednice Kosova:“Gospođa Osmani koristi militantni jezik“

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićKosovoBriselMetohijaKosovo i MetohijaPredsednik SrbijePriština

Politika, najnovije vesti »

U ritmu Đurišića i Balaševića

U ritmu Đurišića i Balaševića

Radar pre 3 sata
Sklonište za policiju

Sklonište za policiju

Radar pre 3 sata
Sličnosti Miloševićevog i Vučićevog režima su očigledne

Sličnosti Miloševićevog i Vučićevog režima su očigledne

Radar pre 3 sata
Medijski rat protiv 5. oktobra

Medijski rat protiv 5. oktobra

Radar pre 3 sata
Zamke posle petooktobarske pobede

Zamke posle petooktobarske pobede

Radar pre 3 sata