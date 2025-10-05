"Večnim snom usnila je moja drugarica": Oglasio se prijatelj Danke koja je slučajno ubijena u navijačkom obračunu u Višnjičkoj banji

Blic pre 2 sata
"Večnim snom usnila je moja drugarica": Oglasio se prijatelj Danke koja je slučajno ubijena u navijačkom obračunu u Višnjičkoj…

Danka V. (51), slučajna žrtva obračuna navijačkih grupa u Višnjičkoj banji koji se dogodio 30. septembra oko 14:20 sati u jednom ugostiteljskom objektu, preminula je nakon tri dana borbe za život u Urgentnom centru. Vest o njenoj smrti potresla je celu Srbiju, a posebno one koji su je poznavali. Jedan od njenih prijatelja oglasio se na društvenim mrežama i oprostio od voljene drugarice.

- Večnim snom usnila je moja drugarica Danka, slučajno pogođena metkom u razračunavanju neljudi sa nanogicama u Višnjičkoj banji. Nek ti je laka zemlja Danče - napisao je njen prijatelj na društvenim mrežama. Podsetimo, Danka je kobnog dana sedela u kafiću kada je izbio oružani sukob između suprotstavljenih navijačkih grupa, a zalutali metak je pogodio upravo nju. Kako je "Blic" pisao, Danka V. je nakon pucnjave bez znakova života dovezena u Urgentni centar
