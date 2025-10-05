Kakvu poruku šalje američka administracija odlukom da povuče nominaciju Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji?

Danas pre 4 sati  |  Mirjana R. Milenković
„Odluka Trampove administracije da povuče kandidaturu Marka Brnovića za ambasadora u Srbiji može se „čitati“ kao još jedna snažna poruka vlastima u Srbiji, nakon odluke o uvođenju sankcija NIS, da su nezadovoljni njihovom međunarodnom politikom, u prvom redu odnosima sa Rusijom, a i Kinom.

Otuda je i ova odluka o povlačenju postavljenja ambasadora i jasna poruka da će se odnosi sa Srbijom održavati na nivou otpravnika poslova do daljnjeg“, ocenjuje za Danas Branka Latinović, bivša ambasadorka i potpredsednica Foruma za međunarodne odnose. Da podsetimo, američki predsednik Donald Tramp nominovao je Brnovića, republikanca iz Arizone, za mesto ambasadora u Srbiji krajem marta, a mesec dana kasnije na sajtu Kongresa objavljeno je da je Komitet za spoljne
Bela kuća povukla nominaciju za ambasadora u Srbiji, Brnović krivi birokrate

Danas pre 4 sati
