Kijev: Kina dostavlja Rusiji obaveštajne podatke o ciljevima u Ukrajini

Danas pre 6 sati  |  Beta
Kijev: Kina dostavlja Rusiji obaveštajne podatke o ciljevima u Ukrajini
Kina šalje obaveštajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla izvoditi preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, izjavio je danas zvaničnik ukrajinske Spoljne obaveštajne službe Oleh Aleksandrov. „Postoji dokaz o saradnji Rusije i Kine na visokom nivou u sprovođenju satelitskog izviđanja ukrajinske teritorije kako bi se identifikovale i dalje istražile strateške mete za ciljanje“, rekao je Aleksandrov novinskoj agenciji Ukrinform. Predsednik Ukrajinske
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Ukrajina optužuje: Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom: "Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou"

Ukrajina optužuje: Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom: "Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou"

Blic pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaUkrajinaKinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Smrtna kazna u Iranu: Pogubili šest osoba optuženih za napade u ime Izraela: Tokom pritvora bili izloženi teškom mučenju

Smrtna kazna u Iranu: Pogubili šest osoba optuženih za napade u ime Izraela: Tokom pritvora bili izloženi teškom mučenju

Blic pre 22 minuta
Vatrogasci tokom patrole naišli na zapanjujuće otkriće, naučnici oduševljeni: "Jasno je vidljivo" (foto)

Vatrogasci tokom patrole naišli na zapanjujuće otkriće, naučnici oduševljeni: "Jasno je vidljivo" (foto)

Blic pre 2 minuta
Zbog prenaseljenosti i malog budžeta: Belgijski zatvori nemaju dovoljno hrane za zatvorenike

Zbog prenaseljenosti i malog budžeta: Belgijski zatvori nemaju dovoljno hrane za zatvorenike

Kurir pre 1 sat
Ukrajina optužuje: Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom: "Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou"

Ukrajina optužuje: Kina snabdeva Rusiju oružjem i barutom: "Postoje dokazi o saradnji na visokom nivou"

Blic pre 52 minuta
Bundesver preuzima kontrolu: Dronovi paralizovali aerodrom: Nemačka vojska pruža pomoć u odbrani

Bundesver preuzima kontrolu: Dronovi paralizovali aerodrom: Nemačka vojska pruža pomoć u odbrani

Blic pre 37 minuta