Kijev: Kina dostavlja Rusiji obaveštajne podatke o ciljevima u Ukrajini

Kina šalje obaveštajne podatke Rusiji kako bi Moskva mogla izvoditi preciznije raketne napade na mete unutar Ukrajine, izjavio je danas zvaničnik ukrajinske Spoljne obaveštajne službe Oleh Aleksandrov. „Postoji dokaz o saradnji Rusije i Kine na visokom nivou u sprovođenju satelitskog izviđanja ukrajinske teritorije kako bi se identifikovale i dalje istražile strateške mete za ciljanje“, rekao je Aleksandrov novinskoj agenciji Ukrinform. Predsednik Ukrajinske