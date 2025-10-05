Odbojkaši Srbije saznali imena protivnika u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu

Odbojkaši Srbije igraće sa selekcijama Finske, Estonije, Belgije, Holandije i Danske u Grupi C na Evropskom prvenstvu naredne godine, odlučeno je žrebom u Bariju.

Srbija će mečeve grupne faze igrati u finskom Tampereu, a domaćini završnog turnira biće i Italija (Napulj, Modena, Torino i Milano), bugarska Varna i rumunski Kluž. Evropsko prvenstvo igraće se od 10. do 27. septembra 2026. godine. Mečevi osmine finala i četvrtfinala odigraće se u Torinu i Varni, a utakmice polufinala i mečevi za medalje u Milanu. Srbiju su na žrebu predstavljali generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije (OSS) i potpredsednik Evropske