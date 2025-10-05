Bez mnogo drame na ulicama Singapura: Džrordž Rasel je dominirao ovog vikenda

Euronews pre 23 minuta  |  Autor: Euronews
Vozač Formule 1 Džordž Rasel je vladar ulične trke u Singapuru! Staza "Marina bej" prijala je momku iz Norfolka, jer je Britanac ostvario drugu pobedu u sezoni, pošto je prethodno bio najbrži u Kanadi.

I tada je vozač Mercedesa startovao sa pol pozicije, baš kao i za Veliku nagradu Singapura. Sjajnom vožnjom uspeo je da ostavi iza sebe glavne konkurente za titulu Landa Norisa i Oskara Pjastrija, ali i Maksa Ferstapena, koji posle dve uzastopne pobede nije uspeo da upiše i treću. Još uvek aktuelni svetski šampion, ipak, je bio na pobedničkom postolju i to na drugom mestu. Noris je završio kao treći, a lider u šampionatu kao četvrti. Pjastri je i dalje prvi u
