Hamilton kažnjen u Singapuru: Britancu dodato pet sekundi, završio tek osmi!

Vozač Ferarija Luis Hamilton kažnjen je dodavanjem pet sekundi na rezultat u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura zbog višestrukog prekoračenja ograničenja staze, pa je sa sedmog pao na osmo mesto.

Hamilton je u samoj završnici imao 40 sekundi prednosti u odnosu na osmoplasiranog Fernanda Alonsa iz Aston Martina, ali su se na bolidu Ferarija pokvarile kočnice, pa je on presekao nekoliko krivina i izašao sa staze na putu do cilja. Sedmostruki svetski šampion je trku završio na sedmom mestu sa četiri desetinke prednosti, ali je uz kaznu pao na osmo mesto, a Alonso je preuzeo sedmo. "Tokom saslušanja vozač je potvrdio da je nekoliko puta napuštao stazu.