Hamilton kažnjen sa pet sekundi, završio na osmom mestu

Sportski žurnal pre 5 minuta
Šampionat se nastavlja za dve sedmice, trkom za Veliku nagradu SAD 19. oktobra, u Ostinu u Teksasu

Vozač Ferarija Luis Hamilton kažnjen je dodavanjem pet sekundi na rezultat u današnjoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura zbog višestrukog prekoračenja ograničenja staze, pa je sa sedmog pao na osmo mesto. Hamilton je u samoj završnici imao 40 sekundi prednosti u odnosu na osmoplasiranog Fernanda Alonsa iz Aston Martina, ali su se na bolidu Ferarija pokvarile kočnice, pa je on presekao nekoliko krivina i izašao sa staze na putu do cilja. Sedmostruki svetski
