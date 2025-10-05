Srpski reprezentativac prekinuo post: Čekao na gol dva meseca!

Hot sport pre 46 minuta
Srpski reprezentativac prekinuo post: Čekao na gol dva meseca!
Vraća se u formu. Luka Jović je na svom debiju za AEK odmah postigao gol, ali naredni pogodak čekao je gotovo dva meseca. Srpski napadač konačno je došao do gola, čime je pokazao da ulazi u optimalnu formu pred ključne utakmice naše reprezentacije u kvalifikacijama za Mundijal. AEK je gubio sa 2:0 tokom meča sa Kifisijom, ali su izabranici Marka Nikolića uspeli da naprave preokret na stadionu „Peristeri“ i dođu do preokreta i konačnog rezultata 2:3. A post shared
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

PLS - Preokret i slavlje u Šapcu, Zemuncima derbi kola

PLS - Preokret i slavlje u Šapcu, Zemuncima derbi kola

Sportske.net pre 26 minuta
(VIDEO) Glupost Lenglea i Aspas opet spasilac Selte

(VIDEO) Glupost Lenglea i Aspas opet spasilac Selte

Sport klub pre 26 minuta
Zvezdin rival u Ligi Evrope otkinuo bodove velikanu: Biće jako teško protiv njih...

Zvezdin rival u Ligi Evrope otkinuo bodove velikanu: Biće jako teško protiv njih...

Kurir pre 16 minuta
Madriđani samo do boda sa igračem manje (video)

Madriđani samo do boda sa igračem manje (video)

Sportski žurnal pre 1 minut
Atletiko skupo platio crveni karton

Atletiko skupo platio crveni karton

B92 pre 46 minuta
Remi Atletika i Selte, Jan Oblak i Jorgandžije upisali bod sa igračem manje

Remi Atletika i Selte, Jan Oblak i Jorgandžije upisali bod sa igračem manje

Telegraf pre 21 minuta
Pača presudio baskijskom Realu (video)

Pača presudio baskijskom Realu (video)

Sportski žurnal pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MundijalMarko NikolićLuka Jović

Sport, najnovije vesti »

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Danas pre 2 sata
Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Danas pre 2 sata
Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 3 sata
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 4 sati
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 4 sati