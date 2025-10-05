Srpski reprezentativac prekinuo post: Čekao na gol dva meseca!

Vraća se u formu. Luka Jović je na svom debiju za AEK odmah postigao gol, ali naredni pogodak čekao je gotovo dva meseca. Srpski napadač konačno je došao do gola, čime je pokazao da ulazi u optimalnu formu pred ključne utakmice naše reprezentacije u kvalifikacijama za Mundijal. AEK je gubio sa 2:0 tokom meča sa Kifisijom, ali su izabranici Marka Nikolića uspeli da naprave preokret na stadionu „Peristeri“ i dođu do preokreta i konačnog rezultata 2:3. A post shared