Poljska hitno digla borbene avione, pvo u pripravnosti! Ima mrtvih i ranjenih, gori Ukrajina, zavijaju sirene, Lavov i Zaporožje u plamenu! (foto/video)

Kurir pre 51 minuta  |  Kyiv Post/Preneo: V.M.)
Poljska hitno digla borbene avione, pvo u pripravnosti! Ima mrtvih i ranjenih, gori Ukrajina, zavijaju sirene, Lavov i…

Ukrajinaje u nedelju saopštila da je u ruskom napadu na Zaporožjepoginula jedna osoba, dok je šest ranjeno.

Među ranjenima je i šesnaestogodišnja devojčica. Ivan Fedorov, načelnik jugoistočne ukrajinske oblasti, objavio je na Telegramu da je u ruskom "kombinovanom napadu" (napadu dronovima i raketama) poginula žena i da je ranjeno još šest osoba. Fedorov je dodao da lekari ranjenima pružaju "neophodnu medicinsku pomoć". Na objavljenim fotografijama, koje deluju kao da su snimljene na mestu napada, vidi se delimično uništena višespratnica i izgoreli automobil. U trenutku
NATOUkrajinaRusijaPoljskaRat u UkrajiniZaporožjeruska vojska

