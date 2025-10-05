Vn Singapura: Rasel pobedio, Meklaren odbranio titulu konstruktora

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, dok je ekipa Meklaren odbranila titulu u konkurenciji konstruktora.

Rasel je ostvario petu pobedu u karijeri, a drugu u sezoni, posle trke u Kanadi. On je starovao sa pol pozicije i vodio je tokom čitave trke. Drugo mesto zauzeo je aktuelni šampion Maks Verstapen iz Red Bula, koji je odbranio poziciju od Landa Norisa iz Meklarena, koji je zauzeo treće mesto. Vozač Meklarena Oskar Pjastri bio je četvrti, peto mesto zauzeo je Kimi Antoneli iz Mercedesa, a šesto i sedmo mesto vozači Ferarija Šarl Lekler i Luis Hamilton. Vozač Aston