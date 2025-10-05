Partizan kreće u odbranu titule: Obradović i Pokuševski imaju poruku za navijače

Mondo pre 3 sata  |  Jelena Bijeljić
Partizan kreće u odbranu titule: Obradović i Pokuševski imaju poruku za navijače

Košarkaši Partizana otvaraju sezonu u ABA ligi protiv ekipe Krke, a meč je na programu u Beogradskoj areni od 18 časova.

Crno-beli će pred svojim navijačima početi odbranu titule, a trener Željko Obradović kaže da njegov tim ulazi u ovaj duel sa velikim respektom prema rivalu. Iskusni strateg je pozvao navijače da ih podrže u što većem broju i na pravi način obeleže 80 godina od osnivanja kluba. "Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Odradili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Obradović zove u Arenu: "To je ekipa koja zaslužuje svaki respekt"

Obradović zove u Arenu: "To je ekipa koja zaslužuje svaki respekt"

B92 pre 24 minuta
Zvezda bez osmorice košarkaša započinje ABA ligu – Kalinić i novo pojačanje nisu povređeni, ali neće igrati

Zvezda bez osmorice košarkaša započinje ABA ligu – Kalinić i novo pojačanje nisu povređeni, ali neće igrati

Nova pre 2 sata
"Zvezda? To je najzahtevniji meč u ovom delu sezone"

"Zvezda? To je najzahtevniji meč u ovom delu sezone"

B92 pre 1 sat
Sferopulos se oglasio pred Zadar: "Očekuje nas važna utakmica, moramo kao i uvek da se držimo našeg plana"

Sferopulos se oglasio pred Zadar: "Očekuje nas važna utakmica, moramo kao i uvek da se držimo našeg plana"

Telegraf pre 1 sat
I KK Partizan sprema rođendansko iznenađenje: Rešili da obraduju navijače za meč sa Krkom!

I KK Partizan sprema rođendansko iznenađenje: Rešili da obraduju navijače za meč sa Krkom!

Hot sport pre 2 sata
Partizan i u ''Areni'' slavi rođendan, i to uz besplatan ulaz - Obradović i Pokuševski zovu navijače: ''Da dođe što više…

Partizan i u ''Areni'' slavi rođendan, i to uz besplatan ulaz - Obradović i Pokuševski zovu navijače: ''Da dođe što više ljudi!''

Sportske.net pre 4 sati
Novi udarac za Crvenu zvezdu, čak osmorica prvotimaca neće igrati na utakmici protiv Zadra!

Novi udarac za Crvenu zvezdu, čak osmorica prvotimaca neće igrati na utakmici protiv Zadra!

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanŽeljko ObradovićBeogradska ArenaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Danas pre 39 minuta
Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Danas pre 1 sat
Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 1 sat
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 2 sata
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 3 sata