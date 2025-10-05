Partizan kreće u odbranu titule: Obradović i Pokuševski imaju poruku za navijače

Košarkaši Partizana otvaraju sezonu u ABA ligi protiv ekipe Krke, a meč je na programu u Beogradskoj areni od 18 časova.

Crno-beli će pred svojim navijačima početi odbranu titule, a trener Željko Obradović kaže da njegov tim ulazi u ovaj duel sa velikim respektom prema rivalu. Iskusni strateg je pozvao navijače da ih podrže u što većem broju i na pravi način obeleže 80 godina od osnivanja kluba. "Počinje nova sezona ABA lige, a Krka je ekipa koja zaslužuje svaki respekt. Odradili smo detaljan skauting i znamo da imaju odlično organizovanu igru u napadu. U utakmicu ulazimo sa velikim