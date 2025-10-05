Milivojević: Nikad nismo bili bliži "6. oktobru" nego danas

Predsednik Demokratske stranke, član nekadašnjeg pokreta Otpor Srđan Milivojević izjavio je za N1, na 25. godišnjicu demokratskih promena 5. oktobra, da "nikad nismo bili bliži 6. oktobru nego danas".

Prema njegovim rečima, "taj 5. oktobar je bio najznačajniji datum u novijoj političkoj istoriji Srbije". "Skupština je tad bila simbol i bastion zla, mesto gde su se čuvali glasački listići, falsifikovani i pripremljeni za drugi krug izbora, a ovde je bilo nekoliko stotina hiljada građana željnih slobode. Danas, 25 godina posle tog događaja, ponovo imamo Skupštinu kao simbol jedne bahate i osione vlasti, ali ona je sada potpomognuta ovim moralnim brlogom ispred,