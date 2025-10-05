ABA liga: Borac startovao pobedom

Košarkaši Borca iz Čačka uspeli su posle velike borbe i triler završnice da pobede SC Derbi u Podgorici.

Na startu ABA lige, ekipa iz Čačka je imala više snage, koncentracije i sreće – 79:76. Prevagu na tasu Borca, doneli su Diante Boldvin sa 20, Aleksa Uskoković sa 14, Marko Jošilo sa 12, Nikola Manojlović sa 11 poena. Kod SC Derbija, Amar Gegić je postigao 15, Aleksa Ilić 13, Darijus Džonson 12, Nikola Pavlićević osam, Zoran Vučeljić sedam poena. Utakmica je imala čudan tokom, posebno prva deonica. SC Derbi je meč otvorio serijom 5:0, a ekipa iz Čačka odgovorila