ABA liga: Borac startovao pobedom

Ozon press pre 1 sat
ABA liga: Borac startovao pobedom

Košarkaši Borca iz Čačka uspeli su posle velike borbe i triler završnice da pobede SC Derbi u Podgorici.

Na startu ABA lige, ekipa iz Čačka je imala više snage, koncentracije i sreće – 79:76. Prevagu na tasu Borca, doneli su Diante Boldvin sa 20, Aleksa Uskoković sa 14, Marko Jošilo sa 12, Nikola Manojlović sa 11 poena. Kod SC Derbija, Amar Gegić je postigao 15, Aleksa Ilić 13, Darijus Džonson 12, Nikola Pavlićević osam, Zoran Vučeljić sedam poena. Utakmica je imala čudan tokom, posebno prva deonica. SC Derbi je meč otvorio serijom 5:0, a ekipa iz Čačka odgovorila
Otvori na ozonpress.net

Povezane vesti »

Teška povreda najvećeg pojačanja Partizana: Došao da donese titulu, u večitom derbiju samo pao

Teška povreda najvećeg pojačanja Partizana: Došao da donese titulu, u večitom derbiju samo pao

Mondo pre 26 minuta
Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Danas pre 9 sati
Zvezda posle peteraca bolja od Vuljagmenija u kvalifikacijama za Evrokup

Zvezda posle peteraca bolja od Vuljagmenija u kvalifikacijama za Evrokup

Danas pre 11 sati
ABA liga: Borac u Podgorici savladao Studentski centar

ABA liga: Borac u Podgorici savladao Studentski centar

Danas pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaČačakPodgoricaderbiBorčaABA liga

Sport, najnovije vesti »

Denver NBA predsezonu započeo porazom

Denver NBA predsezonu započeo porazom

RTS pre 31 minuta
Zašto se posle svakog Realovog meča najviše priča o suđenju? Iz Viljareala (ni)su odgovorili...

Zašto se posle svakog Realovog meča najviše priča o suđenju? Iz Viljareala (ni)su odgovorili...

Sportske.net pre 11 minuta
Gala veče povodom 80. rođendana JSD Partizan, među gostima i predstavnici Zvezde

Gala veče povodom 80. rođendana JSD Partizan, među gostima i predstavnici Zvezde

RTS pre 1 minut
Od radionice u Inđiji do vlasnika Fudbalskog kluba u Engleskoj: Ovako je Milan Mandarić zaradio prve pare

Od radionice u Inđiji do vlasnika Fudbalskog kluba u Engleskoj: Ovako je Milan Mandarić zaradio prve pare

Blic pre 31 minuta
Mesi prosto čini fudbal lepšim sportom: Upisao stotinu golova i asistencija

Mesi prosto čini fudbal lepšim sportom: Upisao stotinu golova i asistencija

Hot sport pre 21 minuta