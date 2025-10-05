Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Rukometaši Partizana pobedili su kao gosti u Sportskom centru Voždovac ekipu Crvene zvezde sa 33:26 (20:14), u utakmici četvrtog kola ARKUS lige.

Crno-bele su do pobede vodili Nikola Crnoglavac, Mladen Šotić i Petar Ivanić sa po pet golova. U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Andrej Petrić sa 11 golova. Partizan zauzima četvrto mesto na tabeli domaćeg prvenstva sa šest bodova, dok je Zvezda 10. sa dva boda. U sledećem kolu Partizan dočekuje Vranje, a Zvezda gostuje Kikindi.