Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Danas pre 1 sat  |  Beta
Rukometašima Partizana pripao večiti derbi u ARKUS ligi

Rukometaši Partizana pobedili su kao gosti u Sportskom centru Voždovac ekipu Crvene zvezde sa 33:26 (20:14), u utakmici četvrtog kola ARKUS lige.

Crno-bele su do pobede vodili Nikola Crnoglavac, Mladen Šotić i Petar Ivanić sa po pet golova. U ekipi Zvezde bolji od ostalih je bio Andrej Petrić sa 11 golova. Partizan zauzima četvrto mesto na tabeli domaćeg prvenstva sa šest bodova, dok je Zvezda 10. sa dva boda. U sledećem kolu Partizan dočekuje Vranje, a Zvezda gostuje Kikindi.
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

ABA liga: Borac u Podgorici savladao Studentski centar

ABA liga: Borac u Podgorici savladao Studentski centar

Danas pre 4 sati
Zvezda posle peteraca bolja od Vuljagmenija u kvalifikacijama za Evrokup

Zvezda posle peteraca bolja od Vuljagmenija u kvalifikacijama za Evrokup

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RukometCrvena ZvezdaPartizanVranjederbiKikinda

Sport, najnovije vesti »

Preminuo bivši vlasnik Portsmuta i Lestera Milan Mandarić

Preminuo bivši vlasnik Portsmuta i Lestera Milan Mandarić

Danas pre 54 minuta
Blagojević bez osmeha na licu: "Na sve utiču ovi prekidi, najvažnije je da smo pobedili"

Blagojević bez osmeha na licu: "Na sve utiču ovi prekidi, najvažnije je da smo pobedili"

Sportske.net pre 38 minuta
Zbog bakljade navijača prekinuta utakmica između Partizana i Vojvodine, nakon bačenog topovskog udara fudbaler gostiju završio…

Zbog bakljade navijača prekinuta utakmica između Partizana i Vojvodine, nakon bačenog topovskog udara fudbaler gostiju završio na travi

Danas pre 54 minuta
Premijer liga: Arsenal slavio u londonskom derbiju, Junajted pobedio Sanderlend

Premijer liga: Arsenal slavio u londonskom derbiju, Junajted pobedio Sanderlend

Danas pre 54 minuta
Odbojkaši Srbije saznali imena protivnika u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu

Odbojkaši Srbije saznali imena protivnika u grupnoj fazi na Evropskom prvenstvu

Danas pre 24 minuta