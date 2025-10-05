Putin je napomenuo da je na evropskim liderima da odluče kako će odgovoriti na njegove poruke iz „valdajskog govora

Isporuke raketnih sistema dugog dometa Ukrajini dovešće do uništenja pozitivnih trendova u odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. „Bilo je pitanja vezanih za razmatranje problema sa isporukama novih sistema naoružanja, uključujući sisteme dugog dometa i visoke preciznosti, ‘tomahavke’ i tako dalje. Već sam rekao da će to dovesti do uništenja naših odnosa, u svakom slučaju, pozitivnih trendova koji su se