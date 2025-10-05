Putin: Isporuke „tomahavka” ruši pozitivne trendove u odnosima sa Amerikom
Politika pre 45 minuta
Putin je napomenuo da je na evropskim liderima da odluče kako će odgovoriti na njegove poruke iz „valdajskog govora
Isporuke raketnih sistema dugog dometa Ukrajini dovešće do uništenja pozitivnih trendova u odnosima između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. „Bilo je pitanja vezanih za razmatranje problema sa isporukama novih sistema naoružanja, uključujući sisteme dugog dometa i visoke preciznosti, ‘tomahavke’ i tako dalje. Već sam rekao da će to dovesti do uništenja naših odnosa, u svakom slučaju, pozitivnih trendova koji su se