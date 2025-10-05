UKRAJINSKA KRIZA: Ruski masovni vazdušni udari na Ukrajinu - Kijev, Odesa i Zaporožje među metama

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.320. dan. Rusija je tokom noći izvršila masovne vazdušne udare na više ukrajinskih regiona, uključujući Kijev, Odesu, Zaporožje i Dnjepar. U napadima na Zaporožje poginula je jedna osoba, a devet je ranjeno, saopštio je šef lokalne vojne administracije Ivan Fedorov. Poljska je, kako je saopšteno iz Varšave, podigla svoje ratne avione radi zaštite vazdušnog prostora i bezbednosti građana. Istovremeno, ruska protivvazdušna odbrana oborila je 32 ukrajinska drona iznad ruskih

- U ruskom napadu na region Zaporožje i Černihiv oštećena energetska infrastruktura U ruskom vazdušnom napadu na Ukrajinu oštećena je energetska infrastruktura u jugoistočnom regionu Zaporožje, kao i regionu Černihiva na severu zemlje, saopštilo je danas ukrajinsko ministarstvo energetike. Usled napada, znatan broj potrošača u regionu Zaporožja ostao je bez struje, navelo je ministarstvo, preneo je Rojters. Kako se dodaje u saopštenju na Telegram kanalu, do