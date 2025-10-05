Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Vladimir Vesić
Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Drugi teniser sveta i pre turnira prvi favorit za titulu na mastersu u Šangaju Janik Siner morao je da preda meč treće runde Holanđaninu Talonu Griksporu pri rezultatu 1:1 u setovima i 3:2 u gemovima za Grikspora.

Italijan se uhvatio za koleno, nije mogao sam da izađe sa terena i dođe do svog mesta, već uz pomoć fizioterapeuta. U tom trenutku već je Grikspor bio usred preokreta i u trećem setu je napravio brejk za 3:2. Nije Siner bio na svom uobičajenom nivou. Grikspor je odlično servirao i Siner je samo u dva gema imao brejk lopte. Međutim, prvi set je uspeo da dobije, pošto nijedan teniser nije napravio brejk, pa se igrao taj-brejk. Siner je u taj-brejku stekao prednost
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Siner predao meč u Šangaju – Đokoviću očišćen put do finala

Siner predao meč u Šangaju – Đokoviću očišćen put do finala

RTS pre 1 sat
Đokoviću se otvara put ka tituli, Siner predao meč u trećem kolu

Đokoviću se otvara put ka tituli, Siner predao meč u trećem kolu

Sportski žurnal pre 59 minuta
Ovo niste videli u prenosu: Đoković bio užasno loše, povraćao na terenu

Ovo niste videli u prenosu: Đoković bio užasno loše, povraćao na terenu

Mondo pre 19 minuta
Đoković ovo nije doživeo u karijeri: "Kilometri" Kineza napravili špalir i pozdravili ga dok je prošao kolima

Đoković ovo nije doživeo u karijeri: "Kilometri" Kineza napravili špalir i pozdravili ga dok je prošao kolima

Telegraf pre 35 minuta
Novakova „magistrala“ u Kini i šansa za titulu koju čeka dve godine!

Novakova „magistrala“ u Kini i šansa za titulu koju čeka dve godine!

Sputnik pre 1 sat
Siner predao meč: Povredio koleno, ne brani titulu u Šangaju

Siner predao meč: Povredio koleno, ne brani titulu u Šangaju

Dnevnik pre 2 sata
Janik Siner se povukao sa turnira u Šangaju: Novaku Đokoviću otvoren put do trofeja

Janik Siner se povukao sa turnira u Šangaju: Novaku Đokoviću otvoren put do trofeja

Euronews pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŽrebŠangajJanik Sinerjannik sinner

Sport, najnovije vesti »

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Gvardiola: Nadam se da povreda Rodrija nije ozbiljna

Danas pre 40 minuta
Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Superliga Srbije: Sigurna pobeda Zvezde protiv Napretka u Kruševcu

Danas pre 1 sat
Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 1 sat
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 2 sata
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 3 sata