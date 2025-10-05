Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Drugi teniser sveta i pre turnira prvi favorit za titulu na mastersu u Šangaju Janik Siner morao je da preda meč treće runde Holanđaninu Talonu Griksporu pri rezultatu 1:1 u setovima i 3:2 u gemovima za Grikspora.

Italijan se uhvatio za koleno, nije mogao sam da izađe sa terena i dođe do svog mesta, već uz pomoć fizioterapeuta. U tom trenutku već je Grikspor bio usred preokreta i u trećem setu je napravio brejk za 3:2. Nije Siner bio na svom uobičajenom nivou. Grikspor je odlično servirao i Siner je samo u dva gema imao brejk lopte. Međutim, prvi set je uspeo da dobije, pošto nijedan teniser nije napravio brejk, pa se igrao taj-brejk. Siner je u taj-brejku stekao prednost