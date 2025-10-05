Jezive scene u Indoneziji, Markes polomio ključnu kost posle pada na stazi

Mirno nedeljno sportsko jutro zatalasala je vest o stravičnom padu Moto GP šampiona Marka Markesa, koji je tokom prepodneva doživeo stravičan pad već u prvom krugu trku u Indoneziji zbog čega je hitno prebačin u bolnicu gde mu je ustanovljena fraktura desne ključne kosti.

Sve se dogodilo nakon sudara sa Markom Becekijem, koji je naleteo na Markesov motor posle čega je bilo očigledno da je trka za Španca završena i malo ko veruje da ćemo se takmičiti do kraja kalendarske godine. Najbolji u generalnom poretku sve popularnijeg sporta istakao je u izjavi za DAZN da je verovatno pokidao ligamente na ključnoj kosti, ali da će preciznu sliku stepena i ozbiljnosti povrede znati kada se vrati u Madrid. Prema pojedinim informacijama, Španac