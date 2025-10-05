Novak posle velike borbe o ''brutalnim uslovima'' i ostvarenju sna!

Ukupno dva sata i 42 minuta bilo je potrebno najboljem teniseru svih vremena Novaku Đokoviću da danas u Šangaju slomi otpor Nemca Janika Hanfmana, koji je na ovaj turnir došao kao 150. teniser sveta.

Nole je posle preokreta slavio sa 2:1 u setovima i plasirao se u osminu finala, a baš kao i protiv Čilića u prethodnoj rundi, i danas su vremenski uslovi pravili mnogo problema srpskom teniseru. "Uslovi su isti za svakog igrača - brutalni! Preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan. Meni je, biološki, možda još teže da se nosim sa ovim uslovima. Ali, to je što je. Morao sam da se namučim danas, i te kako. Janik je igrao sjajan meč od samog starta. Jedan