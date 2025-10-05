POLUVREME - Verovatno najduže gledanje VAR-a u istoriji fudbala donelo penal Zvezdi, Kostov pogodio!

Sportske.net pre 44 minuta  |  Sportske.net
POLUVREME - Verovatno najduže gledanje VAR-a u istoriji fudbala donelo penal Zvezdi, Kostov pogodio!

Posle prvog poluvremena meča 11. kola Super lige Srbije između Napretka i Crvene zvezde u Kruševcu, aktuelni šampion vodi sa 1:0.

Zvezda je povela u sudijskoj nadoknadi vremena iz penala koji je realizovao Vaslije Kostov, a arbitrima je trebalo neverovatnih deset minuta da pregledaju VAR snmak i donesu konačnu presudu. Promenio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević skoro čitav tim u odnosu na utakmicu Lige Evrope protiv Porta, a kapitensku traku oko ruke nosio je mladi štoper crveno-beli Stefan Leković. Na prvo uzbuđenje u Kruševcu čekalo se do 16. minuta kada je Milson lepim driblingom
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranje news pre 9 minuta
Pčinjska liga: Pobeda Torpeda, Radnički remizirao u gostima

Pčinjska liga: Pobeda Torpeda, Radnički remizirao u gostima

Vranje news pre 44 minuta
Kostov hladnokrvan: Ovako je zvezdin vunderkid savladao Savića sa bele tačke! (video)

Kostov hladnokrvan: Ovako je zvezdin vunderkid savladao Savića sa bele tačke! (video)

Hot sport pre 29 minuta
Haland u metu za novu pobedu Sitija (video)

Haland u metu za novu pobedu Sitija (video)

Sportski žurnal pre 29 minuta
Ovako je Vasilije Kostov zatresao mrežu Napretka posle VAR-a i penala

Ovako je Vasilije Kostov zatresao mrežu Napretka posle VAR-a i penala

Telegraf pre 39 minuta
Lako je Sitiju sa nezaustavljivim Halandom, na mišiće do minimalca u Londonu!

Lako je Sitiju sa nezaustavljivim Halandom, na mišiće do minimalca u Londonu!

Sportske.net pre 1 sat
Ruka uzela, ruka dala, Novičić obradovao "traktordžije" u nadoknadi!

Ruka uzela, ruka dala, Novičić obradovao "traktordžije" u nadoknadi!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaKruševacVladan MilojevićLiga Evrope

Sport, najnovije vesti »

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Mega ubedljivo poražena od Cedevita Olimpije u prvom kolu ABA lige

Danas pre 9 minuta
Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Džordž Rasel: Ne znamo odakle ovakav učinak u Singapuru

Danas pre 59 minuta
Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 1 sat
La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

Danas pre 2 sata
Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Vranje news pre 9 minuta