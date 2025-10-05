POLUVREME - Verovatno najduže gledanje VAR-a u istoriji fudbala donelo penal Zvezdi, Kostov pogodio!

Posle prvog poluvremena meča 11. kola Super lige Srbije između Napretka i Crvene zvezde u Kruševcu, aktuelni šampion vodi sa 1:0.

Zvezda je povela u sudijskoj nadoknadi vremena iz penala koji je realizovao Vaslije Kostov, a arbitrima je trebalo neverovatnih deset minuta da pregledaju VAR snmak i donesu konačnu presudu. Promenio je trener Crvene zvezde Vladan Milojević skoro čitav tim u odnosu na utakmicu Lige Evrope protiv Porta, a kapitensku traku oko ruke nosio je mladi štoper crveno-beli Stefan Leković. Na prvo uzbuđenje u Kruševcu čekalo se do 16. minuta kada je Milson lepim driblingom