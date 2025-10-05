Anžisa i Hojlund režirali preokret šampiona (video)

Vanja Milinković Savić branio je za Napolitance

Fudbaleri šampiona Italije Napolija pobedili su na svom terenu Đenovu 2:1, u šestom kolu Serije A. Povela je Đenova golom Džefa Ehatora u 34. minutu, preokret Napoliju su doneli pogocima Frank Anžisa u 57. i Rasmus Hojlund u 75. minutu. Vanja Milinković Savić branio je za Napolitance. U narednom kolu Napoli će gostovati Torinu, dok će Đenova dočekati Parmu. Vaš komentar će biti vidljiv čim ga administrator odobri.
