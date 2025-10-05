Đoković: Publika me je podigla (video)

„Bilo je teško igrati protiv Hanfmana“

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zahvalio je navijačima na podršci na duelu protiv Nemca Janika Hanfmana i istakao da je bilo teško igrati zbog vlažnosti vazduha na mastersu u Šangaju. Đoković se plasirao u osminu finala turnira u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Hanfmana 4:6, 7:5, 6:3. - Kao što sam i ranije govorio, uslovi su isti za sve. Brutalno je, preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan., moramo svi da se nosimo sa tim. Za mene je