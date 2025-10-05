Đoković: Publika me je podigla (video)

Sportski žurnal pre 57 minuta
Đoković: Publika me je podigla (video)

„Bilo je teško igrati protiv Hanfmana“

Najbolji srpski teniser Novak Đoković zahvalio je navijačima na podršci na duelu protiv Nemca Janika Hanfmana i istakao da je bilo teško igrati zbog vlažnosti vazduha na mastersu u Šangaju. Đoković se plasirao u osminu finala turnira u Šangaju, pošto je danas u trećem kolu pobedio Hanfmana 4:6, 7:5, 6:3. - Kao što sam i ranije govorio, uslovi su isti za sve. Brutalno je, preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan., moramo svi da se nosimo sa tim. Za mene je
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Sport klub pre 12 minuta
Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

RTS pre 2 minuta
Janik Siner se povukao sa turnira u Šangaju: Novaku Đokoviću otvoren put do trofeja

Janik Siner se povukao sa turnira u Šangaju: Novaku Đokoviću otvoren put do trofeja

Euronews pre 12 minuta
(VIDEO) Ružne scene u Šangaju, Janik Siner jedva izašao sa terena

(VIDEO) Ružne scene u Šangaju, Janik Siner jedva izašao sa terena

Sport klub pre 12 minuta
Šansa za Đokovića: Janik Siner predao meč u Šangaju! /video/

Šansa za Đokovića: Janik Siner predao meč u Šangaju! /video/

Sputnik pre 12 minuta
Šok u Šangaju - Siner predao! VIDEO

Šok u Šangaju - Siner predao! VIDEO

B92 pre 2 minuta
Veliki šok! Janik Siner se povukao, poznat i razlog njegove odluke u Šangaju!

Veliki šok! Janik Siner se povukao, poznat i razlog njegove odluke u Šangaju!

Kurir pre 27 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićŠangaj

Sport, najnovije vesti »

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

Danas pre 2 minuta
La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

Danas pre 32 minuta
Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Sport klub pre 12 minuta
Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

RTS pre 2 minuta
Prestižovci preko Rome do finala međunarodnog turnira u Kumanovu

Prestižovci preko Rome do finala međunarodnog turnira u Kumanovu

Vranje news pre 12 minuta