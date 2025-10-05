Roma nadigrala Fjorentinu za skok na prvo mesto (video)

Sportski žurnal
Roma nadigrala Fjorentinu za skok na prvo mesto (video)

Bolonja sa igračem više ubedljivo pobedila Pizu

Fudbaleri Rome pobedili su u Firenci Fjorentinu 2:1 u meču šestog kola Serije A. Golove za Romu postigli su Matijas Sule (promašio pre koji dan penal u Ligi Evrope) u 22. i Brajan Kristante u 30. minutu. Jedini strelac za Fjorentinu bio je Mojze Kin u 14. minutu. Fudbaleri Bolonje su na svom terenu pobedili Pizu 4:0, strelci za Bolonju bili su Nikolo Kambiađi u 24, Nikola Moro u 38, Rikardo Orsolini u 40. i Jens Odgard u 53. minutu. Piza je meč završila sa igračem
Ruka uzela, ruka dala, Novičić obradovao "traktordžije" u nadoknadi!

Griliš blokadom u nadoknadi naneo prvi poraz Kristal Palasu (video)

Kaličanin odbranio penal i sačuvao ceo plen Brđanima (video)

IMT slavi: Subotičani pali u Loznici posle penala u 90+6!

IMT iz penala u poslednjim sekundama rastužio Spartak

Everton prekinuo nestvarnu seriju Kristal palasa: Pobede Aston Vile i Njukasla u Premijer ligi

Superliga Srbije: Čukarički minimalcem savladao Javor!

Siner predao meč Griksporu, Đokoviću se čisti put do titule na mastersu u Šangaju

La Liga: Potop Barselone u Andaluziji, Sevilja uzela „meru“ šampionu Španije

Novaku se čisti žreb: Siner predao Griksporu

Veliki problem za svetskog broja jedan - Janik Siner predao meč u Šangaju

Prestižovci preko Rome do finala međunarodnog turnira u Kumanovu

