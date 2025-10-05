Roma nadigrala Fjorentinu za skok na prvo mesto (video)

Bolonja sa igračem više ubedljivo pobedila Pizu

Fudbaleri Rome pobedili su u Firenci Fjorentinu 2:1 u meču šestog kola Serije A. Golove za Romu postigli su Matijas Sule (promašio pre koji dan penal u Ligi Evrope) u 22. i Brajan Kristante u 30. minutu. Jedini strelac za Fjorentinu bio je Mojze Kin u 14. minutu. Fudbaleri Bolonje su na svom terenu pobedili Pizu 4:0, strelci za Bolonju bili su Nikolo Kambiađi u 24, Nikola Moro u 38, Rikardo Orsolini u 40. i Jens Odgard u 53. minutu. Piza je meč završila sa igračem