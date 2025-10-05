Vranjancima bod na Ubu: Jedinstvo - Dinamo Jug 1:1

Fudbaleri Dinamo Jug-a iz Vranja vezali su treći uzastopni remi u Prvoj ligi Srbije, pošto su (nakon gostovanja Mačvi i kod kuće sa Kabelom) odigrali nerešeno i na Ubu protiv domaćeg Jedinstva - bilo je 1:1 (1:1), u utakmici 12. prvenstvenog kola.

Jedinstvo je tokom ovog meča imalo više od igre, ali je Dinamo Jug na momente bio opasniji i, posebno u drugom delu, imao i nekoliko prilika da pobedi. Iako su dali dva gola, fudbaleri vranjskog tima osvojili su samo bod. Domaćin je u vođstvo došao autogolom Miloša Petrovića u 24. minutu, koji se nije najbolje snašao posle jednog centaršuta Enoka Okaina sa desnog krila. Vranjancima je bod doneo Milan Mirosavljev u 41. minutu, a velike zasluge sa ovaj gol pripadaju