Prenos, napredak - zvezda: Gol u Kruševcu! (video)

CRVENA zvezda je odigrala dobru utakmicu protiv Porta, ali nije nagrađena dobrim rezultatom, pošto je portugalski klub trijumfovao sa 2:1. Crveno-beli nisu imali mnogo vremena za tugovanje, jer ih već ove nedelje očekuje duel sa Napretkom u Superligi Srbije. Ovu utakmicu koja se igra u Kruševcu možete da pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda 54' - Probao je još jednom Kostov, šutira je levom nogom sa ivice kaznenog prostora, no opet je Savić dobro reagovao. U istom minutu umalo majstorija Bogdanovskog. Pokušao je da lobuje praktično sa centra Mateusa. Ipak, Brazilac je bio oprezan i uspeo je da loptu izbije preko prečke. 50' - Novi korner izveli su gosti, ali kao i prethodna četiri puta, ni sad se ništa vredno pometa nije dogodilo. 46' - Počelo je drugo poluvreme u Kruševcu!