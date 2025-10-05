Čukarički ima "zlato" na golu: Pogledajte kako je Kaličanin sprečio da tri boda odu sa Banovog brda

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs
Čukarički ima "zlato" na golu: Pogledajte kako je Kaličanin sprečio da tri boda odu sa Banovog brda

Fudbaleri Čukaričkog savladali su ranije danas na stadionu na Banovom brdu ekipu Javora iz Ivanjice u dramatičnom meču 11. kola Superlige Srbije u fudbalu minimalnim rezultatom - 1:0 (1:0).

Jedini gol bio je delo Tomovića glavom posle perfektnog centaršuta Docića u 38. minutu meča, ali se podjednako važan detalj dogodio na samom kraju utakmice kada je dosuđen penal za gostujući tim. Tada je Amadu Sabo stao kao izvođač najstrože kazne za Javor iz Ivanjice, namestio je loptu na belu tačku i prilično samouvereno prišao da šutira. Međutim, na drugoj strani ga je sačekao podjednako motivisani mladi golman Čukaričkog, Lazar Kaličanin, koji je pročitao
Ključne reči

FudbalJavorSuperligaGolman

