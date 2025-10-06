(Foto, video) prve slike požara na Banovom brdu: Ogroman broj vatrogasca na terenu, tramvaji i autobusi ne saobraćaju

Vatrogasne službe i dalje gase požar koji je oko 5 sati izbio u restoranu u Požeškoj ulici broj 41, koji se nalazi uz pijacu na Banovom brdu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih u požara na Banovom brdu. Vatrogasci, njih 31 sa 11 vatrogasnih vozila rade na dogašivanju požara, a sprečeno je širenje vatre na druge objekte. Kako se može videti na prvim slikama požara koji je izbio u poznatom restoranu, ostala je samo garež, stakla su popucala, a pričinjena je velika materijalna šteta. Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu