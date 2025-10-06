(Foto, video) prve slike požara na Banovom brdu: Ogroman broj vatrogasca na terenu, tramvaji i autobusi ne saobraćaju

Blic pre 27 minuta
(Foto, video) prve slike požara na Banovom brdu: Ogroman broj vatrogasca na terenu, tramvaji i autobusi ne saobraćaju

Vatrogasne službe i dalje gase požar koji je oko 5 sati izbio u restoranu u Požeškoj ulici broj 41, koji se nalazi uz pijacu na Banovom brdu.

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih u požara na Banovom brdu. Vatrogasci, njih 31 sa 11 vatrogasnih vozila rade na dogašivanju požara, a sprečeno je širenje vatre na druge objekte. Kako se može videti na prvim slikama požara koji je izbio u poznatom restoranu, ostala je samo garež, stakla su popucala, a pričinjena je velika materijalna šteta. Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Poznati restoran u Požeškoj potpuno spaljen! Kurir televizija na licu mesta: Uviđaj u toku, ulica i dalje zatvorena

Poznati restoran u Požeškoj potpuno spaljen! Kurir televizija na licu mesta: Uviđaj u toku, ulica i dalje zatvorena

Kurir pre 2 minuta
Estrada se često okupljala u restoranu koji je izgoreo: Nedavno nastupala Dara Bubamara, a bio najavljen i nastup Željka Šašića…

Estrada se često okupljala u restoranu koji je izgoreo: Nedavno nastupala Dara Bubamara, a bio najavljen i nastup Željka Šašića

Blic pre 27 minuta
(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

N1 Info pre 1 sat
Požar u restoranu kod pijace na Banovom Brdu

Požar u restoranu kod pijace na Banovom Brdu

Beta pre 1 sat
Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

Nova pre 52 minuta
(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, stigli i…

(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, stigli i forenzičari, saobraćaj i dalje blokiran

Blic pre 52 minuta
(Video) Ovako je goreo poznati beogradski restoran: Vatra gutala sve pred sobom, plamen dostizao više metara u visinu!

(Video) Ovako je goreo poznati beogradski restoran: Vatra gutala sve pred sobom, plamen dostizao više metara u visinu!

Blic pre 32 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovapožar

Hronika, najnovije vesti »

Pasulj s bromazepamom: Dušanka Todorović za trovanje muškaraca osuđena na kaznu zatvora od 15 godina

Pasulj s bromazepamom: Dušanka Todorović za trovanje muškaraca osuđena na kaznu zatvora od 15 godina

N1 Info pre 11 minuta
Lovac stradao od sačme kolege

Lovac stradao od sačme kolege

PP media pre 27 minuta
Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku

Francuski premijer Sebastijan Lekorni podneo ostavku

Vreme pre 17 minuta
(Foto, video) prve slike požara na Banovom brdu: Ogroman broj vatrogasca na terenu, tramvaji i autobusi ne saobraćaju

(Foto, video) prve slike požara na Banovom brdu: Ogroman broj vatrogasca na terenu, tramvaji i autobusi ne saobraćaju

Blic pre 27 minuta
Trovala muškarce "bromazepanima": Osuđena trovačica Dušanka iz Železnika: Žrtve jedva spasene, lekovi im bili u pasulju i kafi!…

Trovala muškarce "bromazepanima": Osuđena trovačica Dušanka iz Železnika: Žrtve jedva spasene, lekovi im bili u pasulju i kafi!

Blic pre 22 minuta