Umro poznati beogradski taksista koji je bio heroj kovida! Branko godinama pomagao drugima, čak i kada je dobio opaku bolest

Branko Hadži Antić (56), osnivač i predsednik Humanitarne organizacije "Srpska solidarnost", preminuo je danas u Beogradu nakon duge i teške bolesti.

Branko Antić je bio poznat kao i osnivač i predsednik HO "Srpska solidarnost". Svoju humanost ali i hrabrost najviše je iskazao u najtežim danima virusa korone. On je tada besplatno prevozio zdravstvene radnike u rizične zone, kada se i sam razboleo od iste bolesti. Poznat je i kao dugogodišnji, dobrovoljni davalac krvi. Sa svojom organizacijom na različite načine je pomagao ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Naročito je bio vezan za srpske sredine na