(Video) Rusija gori od kurska do krasnodara! Sve se trese od detonacija, na udaru i Moskva: Nebo u plamenu, sirene zavijaju, Ukrajinci pogodili fabriku eksploziva (video)

Ukrajina je napala različite objekte u nekoliko regiona Rusije i anektiranom Krimu u noći između nedelje i ponedeljka, 6. oktobra.

Ruska protivvazdušna odbrana (PVO) uništila je 251 ukrajinski dron tokom noći iznad ruskih regiona, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Precizira se da je: U saopštenju se navodi i da je: U saopštenju se navodi da su 62 drona uništena iznad voda Crnog mora, a pet iznad Azovskog mora. Iznad Dzeržinska, gde se nalazi fabrika eksploziva, i Nižnjeg Novgoroda odjeknulo je više od deset eksplozija, piše ruski Telegram kanal Šot, piše "Dojče vele" (DW) na ruskom.