(Video) Škaljarca (33) upucali u glavu: Isplivali jezivi detalji ubistva u Kotoru, popularna plaža pod opsadom: Policija zna identitet, godinama bio u bekstvu?!

Rat crnogorskih klanova nastavljen je danas ubistvom jednog od visokopozicioniranih pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana, nadomak plaže Trsteno. Prema saznanjima “Vijesti”, telo tog tridesettrogodišnjaka pronađeno je sa ustrelnim ranama u predelu glave, u automobilu "golf".

Iako, prema nezvaničnim saznanjima, policija raspolaže operativnim saznanjima o identitetu ubijenog, iz te institucije još se nisu oglasili. Uviđaj je toku i da njim rukovodi viša državna tužiteljka Ana Radović. Sagovornik blizak istrazi kazao je da su telo ubijenog pronašli vatrogasci, kojima je oko 18 sati prijavljeno da je automobil sleteo sa puta, nakon čega su i alarmirali policiju. Sagovornik “Vijesti” blizak istrazi rekao je da je na muškarca pucano kroz