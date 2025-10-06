Evakuisani planinari sa Mont Everesta, 350 njih stiglo do obližnjeg grada

Stotine planinara zaglavljenih u mećavi blizu istočne strane Mont Everesta na Tibetu spasioci su odveli na sigurno, javili su danas u nedjelju kineski državni mediji, dok su neobično obilan sneg i padavine pogodile Himalaje.

Danas je 350 planinara stiglo do gradića Kvadanga, dok je uspostavljena komunikacija s preostalih više od 200 planinara, navodi Rojters prenoseći podatke kineske televizije CCTV. „Bilo je tako mokro i hladno u planinama, a hipotermija je predstavljala stvarni rizik“, rekla je Čen Gešuang, koja je bila deo planinarskog tima od 18 članova koji su pristigli do Kvadanga. „Vreme ove godine nije normalno. Vodič je rekao da se nikad nije susreo s ovakvim vremenom u