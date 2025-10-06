Piksijev džoker za Albaniju nema dilemu: Daću sve od sebe da pomognem

Nagomilane povrede uslovile su da selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković naknadno pozove tri igrača za mečeve sa Albanijom i Andorom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Jedan od “džokera” selektora Dragana Stojkovića Piksija je krilni fudbaler Vojvodine Lazar Ranđelović. – Čast i privilegija je biti u reprezentaciji Srbije i dobiti poziv selektora. Veoma sam srećan što ću biti sa najboljim srpskim fudbalerima i sportistima. Bio sam već jednom deo reprezentacije, ali sigurno da mi je i sada posebno drago što sam sa A timom – istakao je fudbaler Vojvodine za klupski sajt. Ranđelović je dodao da je presrećan što je dobio šansu. –