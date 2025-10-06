Andrej imao samo jednu želju, ovo tražio roditeljima, taške pustio suzu! Viki Miljković sa suprugom i sinom pred početak punoletstva (video)

Pevačica Viki Miljković spremila je proslavu za punoletstvo svog sina Andreja, a slavlje se održava u ekskluzivnom hotelu u Beogradu na vodi.

Kako saznaje Kurir, Viki je odlučila da ovaj poseban dan obeleži uz vrhunsku muziku, glamurozan ambijent i odabrane zvanice iz sveta estrade, biznisa i sporta. - Nismo pravili pporodičnu proslavu jako dugo, od Andrejevom prvog rođendana, a to je 17 godina. Ovo je stvarno važan dan za nas, osećam se prelepo - rekla je ona, pa otkrila da se nekoliko dana unazad priseća prošlosti i Andrejevog odrastanja:ž - Juce smo evocirali uspomene, prelistavali stare albume...