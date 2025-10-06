Ubijen Boban Sjekloća: Metak u glavu kroz šoferšajbnu, posle ubistva Mesara novo potreslo Crnu Goru! Bio u bekstvu godinama, važna karika škaljarskog klana

Cetinjanin Boban Sjekloća (33) ubijen je juče oko 18 časova u nastavku rata crnogorskih klanova, nezvanično saznaje list.

Viša državna tužiteljka Ana Radović kazala je listu da je tokom uviđaja pronađen određeni broj čaura, kao i da je naložila veštačenje izuzetih tragova. "Žrtva je identifkovana kao B.S. (33). Tokom uviđaja pronađen je određeni broj tragova i čaura koji će se veštačiti u Forenzičkom centru", kazala je ona. Dodala je da je telo pronađeno u vozilu "golf plus" podgoričkih tablica. Sagovornik blizak istrazi kazao je da su telo ubijenog pronašli vatrogasci, kojima je oko