Greta Tunberg i aktivisti flotile lišeni hrane i vode tokom zatočeništva u Izraelu

Mašina pre 1 sat  |  Mašina
Poznata ekološka aktivistkinja Greta Tunberg oslobođena je iz pritvora i deportovana iz Izraela. Tokom zatočeništva navodno je bila čupana ponižavana i lišena hrane i vode. Nekoliko aktivista iz flotile koji su takođe bili zadržani sa njom potvrdili su ove navode i ispričali svoje iskustvo u izraelskom pritvoru. Greta i oni su bili deo flotile za Gazu, koja je pokušala da probije izraelsku blokadu dostavi humanitarnu pomoć Palestincima.

U mejlovima do kojih je došao britanski list Gardijen (Guardian), švedsko ministarstvo spoljnih poslova obavestilo je osobe bliske Tunberg da je dvadesetdvogodišnja aktivistkinja bila zatvorena u ćeliji zaraženoj stenicama. U prepisci se navodi da je aktivistkinja trpela teške uslove i poniženje tokom zatočeništva. Drugi aktivisti iz flotile, koji su u međuvremenu deportovani iz Izraela, potvrdili su da su izraelske snage posebno nju izdvojile kao metu. „Greta je
IzraelGuardianGreta TunbergGaza

