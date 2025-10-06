Dve godine rata: U Izraelu komemoracija za žrtve 7. oktobra, u Gazi nepoverenje, a u Egiptu pregovori

N1 Info pre 1 sat  |  Aleksandra Godfroa
Dve godine rata: U Izraelu komemoracija za žrtve 7. oktobra, u Gazi nepoverenje, a u Egiptu pregovori

U Egiptu su počeli pregovori koji bi mogli da okončaju rat u Gazi.

Delegacije Izraela i Hamasa, preko posrednika, pregovaraće o planu u 20 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa. Sam Tramp se nada da će dogovor moći da bude postignut za nekoliko dana. Na Crvenom moru u popularnoj turističkoj destinaciji Šarm el Šeik usaglašavaju se detalji dogovora o prekidu vatre u Pojasu Gaze. Iznad Gaze, i iznad gomile ruševina, diže se dim - dok se pregovara - rat ne staje. U Izraelu, pak, komemoracije poginulima 7. oktobra u
