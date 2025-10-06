Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

Nova pre 56 minuta  |  Autor: Milica Božinović
Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

U jednom restoranu na Banovom brdu oko 5 sati jutros izbio je požar.

Još uvek nema informacija o povređenima. Požar je izbio na raskrsnici Požeške i Kirovljeve, taj deo grada je blokiran i ne saobraćaju tramvajske linije, kao ni autobuske. Na fotografijama se može videti da je restoran potpuno izgoreo. Nadležni se još uvek nisu oglasili ovim povodom. Podsećanja radi, isti lokal je u noći između 28. i 29. septembra oko 3.30 časova bio meta napada i tada je uhapšen S.B. (26) koji je kroz razbijeno staklo bacilo flašu sa zapaljivom
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

(FOTO) Požar na Banovom brdu, nisu saobraćali tramvaji ni autobusi

(FOTO) Požar na Banovom brdu, nisu saobraćali tramvaji ni autobusi

N1 Info pre 22 minuta
(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

N1 Info pre 21 minuta
"Puklo je kao bomba": Novi detalji požara u Požeškoj: Restoran koji je jutros izgoreo do temelja bio na meti napadača pre 7…

"Puklo je kao bomba": Novi detalji požara u Požeškoj: Restoran koji je jutros izgoreo do temelja bio na meti napadača pre 7 dana

Blic pre 47 minuta
(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, saobraćaj i…

(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, saobraćaj i dalje blokiran

Blic pre 7 minuta
(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, saobraćaj i…

(Foto, video) restoran totalno spaljen, dimi se i dalje, srča po ulici: Požar u poznatom lokalu na Banovom brdu, saobraćaj i dalje blokiran

Blic pre 6 minuta
Veliki požar na Banovom Brdu: Goreo restoran, nema povređenih

Veliki požar na Banovom Brdu: Goreo restoran, nema povređenih

NIN pre 16 minuta
Prve fotografije požara na Banovom brdu - obustavljen saobraćaj u Požeškoj

Prve fotografije požara na Banovom brdu - obustavljen saobraćaj u Požeškoj

Sputnik pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

požar

Hronika, najnovije vesti »

(FOTO) Požar na Banovom brdu, nisu saobraćali tramvaji ni autobusi

(FOTO) Požar na Banovom brdu, nisu saobraćali tramvaji ni autobusi

N1 Info pre 22 minuta
(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

(FOTO i VIDEO) Restoran Familija na Banovom brdu u potpunosti izgoreo, građani sumnjaju da je požar podmetnut

N1 Info pre 21 minuta
Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

Nova pre 56 minuta
Boban Sjekloća ubijen u Budvi u nastavku rata crnogorskih klanova

Boban Sjekloća ubijen u Budvi u nastavku rata crnogorskih klanova

Nova pre 21 minuta
Identifikovano telo škaljarca: Vođa cetinjskog ogranka klana pronađen na plaži Trsteno, a prvobitno prijavljena saobraćajna…

Identifikovano telo škaljarca: Vođa cetinjskog ogranka klana pronađen na plaži Trsteno, a prvobitno prijavljena saobraćajna nesreća

Blic pre 51 minuta