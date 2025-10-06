Pogledajte prve fotografije nakon požara na Banovom brdu: Restoran ugljenisan, vatrogasci na terenu FOTO

U jednom restoranu na Banovom brdu oko 5 sati jutros izbio je požar.

Još uvek nema informacija o povređenima. Požar je izbio na raskrsnici Požeške i Kirovljeve, taj deo grada je blokiran i ne saobraćaju tramvajske linije, kao ni autobuske. Na fotografijama se može videti da je restoran potpuno izgoreo. Nadležni se još uvek nisu oglasili ovim povodom. Podsećanja radi, isti lokal je u noći između 28. i 29. septembra oko 3.30 časova bio meta napada i tada je uhapšen S.B. (26) koji je kroz razbijeno staklo bacilo flašu sa zapaljivom