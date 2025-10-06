VIDEO: Mrak u Belgorodu: Ukrajinski udar ostavio ruski grad bez struje

Nestanci struje zabeleženi su u ruskom gradu Belgorodu (oko 300.000 stanovnika) i okolnim okruzima u nedelju uveče, nakon granatiranja koje je oštetilo regionalnu energetsku infrastrukturu, saopštio je guverner Belgoroda Vjačeslav Gladkov, prenosi Euromaidan Press.

Ukrajina je poslednjih meseci pojačala kampanju napada na ruske rafinerije i elektroenergetski sistem. U video-obraćanju Gladkov je izjavio da je napad prouzrokovao štetu na elektroenergetskoj mreži i da su na teren odmah poslate interventne ekipe. Dodao je da su pojedine bolnice prešle na napajanje putem rezervnih generatora. Nije naveo tačnu metu ni razmere štete, istakavši da regionalne vlasti još procenjuju situaciju. Meanwhile in Russia’s Belgorod right now