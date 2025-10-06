Đoković stigao Nadala i oborio još jedan rekord

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasmanom u osminu finala mastersa u Šangaju uspeo je da obori još jedan rekord

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasmanom u osminu finala mastersa u Šangaju uspeo je da obori još jedan rekord dok se po jednom izjednačio sa španskim teniserom Rafaelom Nadalom. Nešto teži posao od očekivanog sačekao je Novaka Đokovića protiv Janika Hanfmana jer je nemački teniser osvojio uvodni set na meču, međutim upravo zbog tog seta srpski as ispisao je još jednu stranicu istorije belog sporta. Po 52. put u karijeri Novak je na mastersu napravio