Pao još jedan nosilac: Zverev zaustavljen u Šangaju

Aleksander Zverev poražen je u šesnaestini finala u Šangaju.

U tri seta je trećeg nosioca eliminisao 54. reket sveta Artur Rinderkneš. Slavio je Rinderkneš nakon preokreta – 4:6, 6:3, 6:2 nakon dva sata i 15 minuta borbe. Zverev je bio bolji rival u prvom setu. Imao je već u prvog gemu tri brejk lopte, ali je do brejka došao u trećem. I to mu je bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Slično je počeo i drugi set – Zverev je ponovo pretio u prvom gemu, ali je ovoga puta jedan brejk bio dovoljan Rinderknešu i to nakon