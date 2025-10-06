Pao još jedan nosilac: Zverev zaustavljen u Šangaju

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Maja Todić
Pao još jedan nosilac: Zverev zaustavljen u Šangaju

Aleksander Zverev poražen je u šesnaestini finala u Šangaju.

U tri seta je trećeg nosioca eliminisao 54. reket sveta Artur Rinderkneš. Slavio je Rinderkneš nakon preokreta – 4:6, 6:3, 6:2 nakon dva sata i 15 minuta borbe. Zverev je bio bolji rival u prvom setu. Imao je već u prvog gemu tri brejk lopte, ali je do brejka došao u trećem. I to mu je bilo dovoljno da prvi set reši u svoju korist. Slično je počeo i drugi set – Zverev je ponovo pretio u prvom gemu, ali je ovoga puta jedan brejk bio dovoljan Rinderknešu i to nakon
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Senzacija u Šangaju: Zverev eliminisan posle preokreta, Novak ima „auto-put“ do titule

Senzacija u Šangaju: Zverev eliminisan posle preokreta, Novak ima „auto-put“ do titule

Nova pre 4 sati
VIDEO Đoković doživljava nešto što nikad pre nije: Kinezi napravili ogroman red zbog njega, Novak ih snimao iz kola

VIDEO Đoković doživljava nešto što nikad pre nije: Kinezi napravili ogroman red zbog njega, Novak ih snimao iz kola

Nova pre 4 sati
Iznenađenjima nikad kraja - ispao i Zverev!

Iznenađenjima nikad kraja - ispao i Zverev!

B92 pre 4 sati
Đoković stigao Nadala i oborio još jedan rekord

Đoković stigao Nadala i oborio još jedan rekord

Politika pre 4 sati
Novi šok u Šangaju! Ispao i 3. teniser sveta, najveći rival Novaka ide kući, Đoković prvi favorit za titulu!

Novi šok u Šangaju! Ispao i 3. teniser sveta, najveći rival Novaka ide kući, Đoković prvi favorit za titulu!

Telegraf pre 4 sati
Napravio veliko iznenađenje i pomogao Novaku: Pobedio 3. na svetu, odigrao jedan od najboljih poena u karijeri

Napravio veliko iznenađenje i pomogao Novaku: Pobedio 3. na svetu, odigrao jedan od najboljih poena u karijeri

Telegraf pre 4 sati
Zašto je Đoković morao da povrati na terenu? Vlaga u Šangaju je ekstremna, evo šta telo tada proživljava

Zašto je Đoković morao da povrati na terenu? Vlaga u Šangaju je ekstremna, evo šta telo tada proživljava

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Šangaj

Sport, najnovije vesti »

Dubai sa plus 34 započeo ABA ligu

Dubai sa plus 34 započeo ABA ligu

Danas pre 32 minuta
NBA Evropa sve bliže realizaciji: Igralo bi 16 timova od čega 12 stalnih franšiza

NBA Evropa sve bliže realizaciji: Igralo bi 16 timova od čega 12 stalnih franšiza

Danas pre 32 minuta
Dodik objavio ko će biti predsednički kandidat vladajuće koalicije na predstojećim izborima

Dodik objavio ko će biti predsednički kandidat vladajuće koalicije na predstojećim izborima

Danas pre 32 minuta
Kraj fudbala kakvog poznajemo? UEFA rekla "DA" - Barsa i Milan igraće ligaške mečeve u SAD i Australiji!

Kraj fudbala kakvog poznajemo? UEFA rekla "DA" - Barsa i Milan igraće ligaške mečeve u SAD i Australiji!

Sportske.net pre 27 minuta
Evroliga bruji: Printezis želi Micića u Olimpijakosu!

Evroliga bruji: Printezis želi Micića u Olimpijakosu!

Hot sport pre 22 minuta