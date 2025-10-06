Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o oslobađanju talaca u Gazi

Politika pre 1 sat
Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o oslobađanju talaca u Gazi

Američki predsednik je veoma angažovan i redovno je informisan o situaciji

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp želi da sve strane brzo postignu dogovor o uslovima za oslobađanje talaca u Gazi, saopštila je danas Bela kuća. Portparolka Kerolajn Livit izjavila je da Tramp očekuje da će brzo oslobađanje preostalih talaca podstaći zamah za ostale delove plana, prenosi CNN. „Želimo da brzo napredujemo po ovom pitanju i predsednik želi da taoci budu oslobođeni što pre", rekla je ona. Prema njenim rečima, veoma je važno da se
