Prevrnuo se čamac sa 11 osoba na Dunavu kod Bačke Palanke, strahuje se da ima stradalih

RTS pre 3 sata
Noćas se kod Bačke Palanke prevrnuo čamac na Dunavu. Prema prvim informacijama u čamcu je bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. RTS nezvanično saznaje da je jedna osoba izgubila život, a da je deset osoba pronađeno. Hrvatska policija uspela je da spasi pet osoba, a na našoj strani spasene su četiri osobe.

Na potezu između hrvatskog Sotina i Bačkog Novog Sela i Plavne, u opštini Bač noćas se prevrnuo čamac na Dunavu, u kome je, prema nezvaničnim informacijama, bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom. RTS nezvanično saznaje da je jedna osoba izgubila život od jedanaestoro koliko ih je bilo u čamcu kada su pokušali da pređu granicu sa Hrvatskom preko Dunava, a reč je o ilegalnom prelasku. U akciji spasavanja
