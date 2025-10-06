Prevrnuo se čamac sa 11 osoba na Dunavu kod Bačke Palanke, strahuje se da ima stradalih

Noćas se kod Bačke Palanke prevrnuo čamac na Dunavu. Prema prvim informacijama u čamcu je bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije. RTS nezvanično saznaje da je jedna osoba izgubila život, a da je deset osoba pronađeno. Hrvatska policija uspela je da spasi pet osoba, a na našoj strani spasene su četiri osobe.

